شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. إتحاد جدة يقرر الأستغناء عن " الدينامو " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، الاستغناء عن خدمات متوسط ميدان فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اتحاد جدة يستغني عن برونو هنريكي

وأكدت صحيفة المدينة، أن إدارة نادي ‎اتحاد جدة، قررت الاستغناء عن برونو هنريكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع دفع الشرط الجزائي له.

وكانت إدارة نادي اتحاد جدة، قد أعلنت أمس الإثنين، عن رحيل كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكشف نادي اتحاد جدة، عن تعاقده مع البرتغالي ريكاردو سواريش، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد فشل في تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم.

وفرط الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في لقب الدوري السعودي للمحترفين، لصالح الهلال، الذي حسم اللقب في آخر جولة.

ماذا قدم برونو هنريكي مع اتحاد جدة؟

جدير بالذكر أن البرازيلي برونو هنريكي، صاحب الـ32 عامًا، انتقل إلى صفوف اتحاد جدة، في انتقالات صيف 2020.

وخاض هنريكي 49 مباراة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في جميع المسابقات، وسجل خلالهم هدفين وصنع 9 أهداف آخرين.