شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس موريتانيا يصل إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد المرافق له، اليوم إلى المدينة المنورة؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.