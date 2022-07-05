شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية تنفذ خدمات لضيوف الرحمن بقيمة 125 مليون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد العديد من المشاريع والخدمات لحج عام 1443ه، وجهزت عددًا من المساجد في منطقة المشاعر المقدسة والمواقيت، وإطلاق مجموعة من البرامج التوعوية والحرص على تطبيق وسائل السلامة المعمول بها خلال موسم حج هذا العام 1443ه، وذلك في إطار رسالة الوزارة وأهدافها العامة وخدماتها لضيوف الرحمن، بلغت تكلفتها 125.216.745 ريالاً.

وتضمنت المشاريع التي نفذت صيانة التكييف وفرش السجاد وتوقيع عقود صيانة وتشغيل لكافة مساجد المشاعر المقدسة ومساجد الحل، ومنها "صيانة ونظافة وتشغيل ميقات يلملم بالليث، وصيانة ونظافة وتشغيل ميقات الجحفة برابغ، وصيانة ونظافة وتشغيل مسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالحل بالتنعيم، وصيانة ونظافة وتشغيل مسجد الحل بالجعرانة، إضافةً إلى تدشين مشروع تحديث وتطوير أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجد المشعر الحرام بمزدلفة والذي تم الانتهاء منه بتكلفة إجمالية بلغت 3.994.870 ريالاً حيث يعمل على تنقية الهواء وتستبدل الهواء كل 20 دقيقة بنسبة 100٪، وتدشين مشروع استبدال وتغيير التكييف بمسجد التنعيم بتكلفة مالية بلغت 2.929.223 ريالاً، وتدشين مشروع توزيع الأحمال الكهربائية بمسجد نمرة بمشعر عرفات، وإطلاق مشروع إيصال المياه لميقات الجحفة ومساجد الحجوزات بمبلغ إجمالي 16.000.000 مليون ريالٍ، وتجهيز مساجد المشاعر المقدسة بالسجاد الفاخر وصيانة مرافقها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل لمتابعتها على مدار الساعة وتكثيف الجولات الرقابية للفنيين الميدانيين، وفرش ميقاتي الجحفة ويلملم بالسجاد الفاخر وبمواصفات عالمية 2521 متراً مربعاً، وتكييف جامع الملك فهد بالطائف بعدد 30 وحدة تكييف بقدرة 25 ألف طنٍ لكل وحدة واستبدال الفرش بالكامل بمساحة إجمالية تتجاوز 12 ألف مترٍ مربع، ويشرف على تنفيذ ومتابعة هذه المشاريع والأعمال لخدمة ضيوف الرحمن ما يقارب (4000) شخصٍ ما بين مشرفين ومهندسين وفنيين وعمالة نظافة.

كما تضمنت المشاريع "المناشط الدعوية" من خلال إرسال أربعة ملايين ومائتا ألف رسالةٍ نصية توعوية لجوالات الحجاج عبر شركات الاتصالات تستهدف مليون حاجٍ وبعدة لغات، وإطلاق أكثر من 5000 محاضرةٍ وكلمة عن الحج في عموم المساجد والجوامع والمواقيت التي يمر عليها الحجاج قبل بدء أعمال الحج، وتوزيع أكثر من مليون مطبوعةٍ بإحدى عشرة لغة عالمية مختلفة لشرح المناسك وتوعية الحجاج، بالإضافة إلى البطاقة التعريفية من إصدارات الوزارة بكافة المواقيت والمنافذ البرية والبحرية والجوية، وتنفيذ ستة آلاف منشطٍ دعوي وتوعوي بمساجد المشاعر المقدسة وذلك بمقر الحملات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت الوزارة هذا العام بزيادة عدد خطوط الهاتف المجاني للفتاوى (8002451000) إلى 203 خطوط اتصال، وتكليف مترجمين ومترجمات بأكثر من عشر لغات عالمية للعمل على مدار الساعة، وتنفيذ عدد من البرامج الدعوية الإعلامية والتنسيق لبثها عبر القنوات المرئية والمسموعة المحلية والدولية.

وفي الجانب التقني وفّرت الوزارة (2) ربورت آلي للفتاوى للرد على أسئلة الحجاج في المشاعر المقدسة ومقر الحملات في 11 موقعاً في المشاعر المقدسة، وتم تركيب 100 شاشةٍ في مسجد نمرة ومسجد المشعر الحرام ومسجد الخيف لنشر وبث رسائل توعوية وإرشادية، وإطلاق خدمة الفتوى عبر الاتصال المرئي من خلال الشاشات الذكية المثبتة في مساجد المشاعر، وإطلاق النسخة الثانية من شاشات المكتبة الإلكترونية وتحتوي على قائمة من الكتب العلمية والإرشادية تفوق 300 مادةٍ علمية و99 كتاباً رقمياً موزعة في جميع المطارات والمواقيت ومساجد المشاعر المقدسة وحملات الحج، وتدشين تطبيق رُشْد على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، ويتضمن نسخة إلكترونية من المصحف الشريف من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف واتجاه القبلة وأوقات الصلاة، إضافةً إلى خدمات الوزارة الإلكترونية على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وإطلاق تطبيق الوزارة ثلاثي الأبعاد لتعليم الحج والعمرة باللغة العربية والإنجليزية وقريباً الفرنسية والأوردية والذي حاز على جوائز عالمية في الذكاء الاصطناعي مواكبة لرؤية 2030، وتقديم خدمة الواي فاي في مساجد المشاعر المقدسة لتمكين الحجاج من الاستفادة من الخدمات التقنية خلال أيام الحج، وخدمة الرد الآلي على رسائل الواتس آب لتوعية الحجاج والمعتمرين بعدة لغات.

كما سعت الوزارة إلى تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام من لحظة وصولهم في المطارات حيث هيأت الكونترات الخاصة بتوزيع الكتيبات والمطويات الخاصة بتعليم المناسك وبلغات عالمية حيث تستهدف الوزارة توزيع أكثر من مليون ومائتي ألف كتيبٍ ومطبوعة وبأكثر من 40 لغةً عالمية، وتمكين الحجاج من الاستفادة من خدمات شاشات المكتبة الإلكترونية الموزعة في أروقة المطار والتي تمكنهم من تحميل أكثر من 3000 مادةٍ علمية وتوعوية للحجاج وبلغات عالمية وهي من الخدمات الرقمية التي تواكب رؤية 2030، وتوفير لوحات وبنرات تحمل باركود لتحميل تطبيق خدمة تعليم الحج والعمرة عبر تقنية الواقع الافتراضي والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مواكبة لبرامج التحول الرقمي وتحقيقاً لمستهدفات الرؤية، إضافةً إلى قيام منسوبي الوزارة وعلى مدار الساعة منذ بدء تواجد الحجاج بتقديم عبوات مياه زمزم وتوزيع الورود احتفاءً بضيوف الرحمن الذين خدمتهم شرف لكل مواطن سعودي، وتكليف عدد من الدعاة والداعيات والمترجمين والمترجمات الذين يعملون على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإرشادية بحرم المطارات والمنافذ البرية والبحرية.

ومن الخدمات التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضيوف بيت الله الحرام (هدية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - من المصحف الشريف حيث تم توزيع 1.443.800 نسخةٍ من المصحف وترجمات المصحف الكريم بعدة لغات لحج هذا العام ومنها (أردو – إندونيسي – تركي – روسي – فلبيني – مليباري– بنغالي)، تشرف الوزارة على توزيعها (790,000) نسخةٍ في مطار الملك عبدالعزيز في جدة (400,300) نسخةٍ في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة (253,500) نسخةٍ موزعة على (10) منافذ برية.

كما شملت التجهيزات التي قدمتها الوزارة لحج هذا العام تجهيز المواقيت ومساجدها بالسجاد الفاخر وصيانتها وتهيئة مرافقها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل لمتابعتها على مدار الساعة وتكثيف الجولات الرقابية للفنيين الميدانيين، وتجهيز كاونترات خاصة بالتوعية والشاشات الإلكترونية لخدمة الحجاج، وتجهيز المساجد في المنطقة المركزية وصيانتها وفرشها وتهيئة مرافقها وتكليف شركات الصيانة والتشغيل لمتابعتها على مدار الساعة وتكثيف الجولات الرقابية للفنيين الميدانيين، إضافةً إلى إقامة صلاة الجمعة المؤقتة لعدد (50) مسجداً لاستيعاب ضيوف الرحمن وتخفيف الزحام والضغط على الجوامع المعتمدة، وتكليف عدد من الدعاة والمترجمين لتقديم الخدمات الإرشادية والدروس والكلمات بعدة لغات.