شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض بداية الترجمة الفورية وتطورها بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بوكالة المعارض والمتاحف امس المعرض الميداني وذلك بالتوسعة السعودية الثالثة الذي يختص باللغات والترجمة .

ويهدف المعرض لإثراء تجربة ضيوف الرحمن بإقامة المعارض الميدانية بالمسجد الحرام وذلك لتعريفهم بأهمية الترجمة في إيصال رسالة الحرمين العالمية

ويستعرض المعرض بداية الترجمة في رحاب البيت العتيق وخطبة يوم عرفة وأعداد المستفيدين من خدمة مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية والتي بلغ أكثر من (23) لغة تخاطب غالبية حجاج بيت الله الحرام.

وأبرز المعرض عدد من الخدمات العلمية والخطب المنبرية وإمكانية الحصول عليه عبر منصة منارة الحرمين الشريفين , وكذلك توفر الرئاسة عدد من الكتب والمطبوعات والمطويات التوجيهية والإرشادية لزوار وحجاج بيت الله الحرام.

وأظهرت الرئاسة بداية الترجمة الفورية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لمشروع الترجمة والذي يحظى بدعم لامحدود من المملكة العربية السعودية وذلك سعياً منها لنشر رسالة الدين الحنيف من خلال منهج الوسطية والاعتدال وتسخير كافة التقنيات الحديثة , والكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الحديثة , وترجمة كتاب الله -عز وجل - بعدة لغات عالمية لنشر الهدى لكافة العالمين.