«أرامكو السعودية» تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أرامكو‭ ‬السعودية‮»‬‭ ‬عن‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬الرسمي‭ ‬للخام‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية،‭ ‬حيث‭ ‬حددت‭ ‬سعر‭ ‬الخام‭ ‬العربي‭ ‬الخفيف‭ ‬لأمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬عند‭ ‬5‭.‬65‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬فوق‭ ‬سعر‭ ‬أرجوس‭.‬

‭ ‬

وحددت‭ ‬الشركة‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬الرسمي‭ ‬للخام‭ ‬العربي‭ ‬الخفيف‭ ‬لغرب‭ ‬أوروبا‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬عند‭ ‬5‭.‬30‭ ‬دولار‭ ‬للبرميل‭ ‬فوق‭ ‬سعر‭ ‬برنت‭.‬

‭ ‬

وذكرت‭ ‬الشركة‭ ‬أنها‭ ‬حددت‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬الرسمي‭ ‬للخام‭ ‬العربي‭ ‬الخفيف‭ ‬لمنطقة‭ ‬أوروبا‭- ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬لشهر‭ ‬أغسطس‭ ‬عند‭ ‬5‭.‬10‭ ‬دولار‭ ‬فوق‭ ‬سعر‭ ‬برنت،‭ ‬فيما‭ ‬حددت‭ ‬السعر‭ ‬لمنطقة‭ ‬شرق‭ ‬آسيا‭ ‬لنفس‭ ‬الشهر‭ ‬عند‭ ‬9‭.‬30‭ ‬دولار‭ ‬فوق‭ ‬متوسط‭ ‬سعر‭ (‬عمان‭ ‬ودبي‭).‬

ولدى‭ ‬‮«‬أرامكو‮»‬‭ ‬خمسة‭ ‬أنواع‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬الخام‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬العربي‭ ‬الخفيف‭ -‬سوبر‮»‬‭ ‬و»العربي‭ ‬الخفيف‭- ‬إكسترا‮»‬‭ ‬و»العربي‭ ‬الخفيف‮»‬‭ ‬و»العربي‭ ‬المتوسط‮»‬‭ ‬و‮»‬العربي‭ ‬الثقيل‮»‬‭.‬

‭ ‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخام‭ ‬العربي‭ ‬الخفيف‭ ‬الممتاز‭ ‬يتميز‭ ‬بدرجة‭ ‬كثافة‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬40‭ ‬دائما،‭ ‬فيما‭ ‬يتميز‭ ‬الخام‭ ‬العربي‭ ‬الخفيف‭ ‬جدا‭ ‬بدرجة‭ ‬كثافة‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬36‭ ‬إلى‭ ‬40،‭ ‬والخام‭ ‬العربي‭ ‬الخفيف‭ ‬بدرجة‭ ‬كثافة‭ ‬بين‭ ‬32‭ ‬إلى‭ ‬36،‭ ‬والخام‭ ‬العربي‭ ‬المتوسط‭ ‬بكثافة‭ ‬بين‭ ‬29‭ ‬إلى‭ ‬32‭ ‬درجة،‭ ‬أما‭ ‬الخام‭ ‬العربي‭ ‬الثقيل‭ ‬فكثافته‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬29‭ ‬درجة‭.‬

‭ ‬