«أرامكو السعودية» تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة «أرامكو السعودية» عن سعر البيع الرسمي للخام العربي في مختلف الأسواق الرئيسية، حيث حددت سعر الخام العربي الخفيف لأمريكا الشمالية لشهر أغسطس عند 5.65 دولار للبرميل فوق سعر أرجوس.
وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لغرب أوروبا لشهر أغسطس عند 5.30 دولار للبرميل فوق سعر برنت.
وذكرت الشركة أنها حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لمنطقة أوروبا- البحر المتوسط لشهر أغسطس عند 5.10 دولار فوق سعر برنت، فيما حددت السعر لمنطقة شرق آسيا لنفس الشهر عند 9.30 دولار فوق متوسط سعر (عمان ودبي).
ولدى «أرامكو» خمسة أنواع رئيسية من الخام وهي «العربي الخفيف -سوبر» و»العربي الخفيف- إكسترا» و»العربي الخفيف» و»العربي المتوسط» و»العربي الثقيل».
يشار إلى أن الخام العربي الخفيف الممتاز يتميز بدرجة كثافة تزيد على 40 دائما، فيما يتميز الخام العربي الخفيف جدا بدرجة كثافة تتراوح بين 36 إلى 40، والخام العربي الخفيف بدرجة كثافة بين 32 إلى 36، والخام العربي المتوسط بكثافة بين 29 إلى 32 درجة، أما الخام العربي الثقيل فكثافته تقل عن 29 درجة.
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