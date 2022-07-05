اخبار دوليه – الكويت: مشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬مشعل‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬بقصر‭ ‬بيان‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الكويتي‭ ‬مرزوق‭ ‬علي‭ ‬الغانم‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمة‭ ‬الأسبق‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬السعدون‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬المحمد‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الأسبق‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الخالد‭ ‬الحمد‭ ‬الصباح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬المشاورات‭ ‬التقليدية‭ ‬الجارية‭ ‬لتشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة‭. ‬

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