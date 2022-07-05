الأمير عبدالعزيز يمنح الطفل “دحوم” 300 ألف ريال لهذا السبب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قدم الفنان المعتزل فايز المالكي والأمير عبدالعزيز بن فهد، لطفل يعاني من مرض مزمن، هدايا، وذلك بعدما تم حظره من قبل ”تيك توك“، خلال بث مباشر له مع ”المالكي“.

وفي التفاصيل، خرج الطفل “دحوم” في بث مباشر عبر ”تيك توك“ مع الفنان فايز المالكي، ليقدم شكره له على تكفله بعلاجه في الولايات المتحدة في وقت سابق.

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وقال الطفل” للمالكي “:” بأنه هو الذي تكفل بعلاجه قبل 3 سنوات في الولايات المتحدة“، ولم يتمالك الفنان نفسه إذ تأثر باكيًا، ما دفع الطفل ”دحوم“ لمناشدته بعدم البكاء.”

وأعرب الطفل عن حبه لفايز المالكي، ولكن على الفور تم قطع بث الطفل بعد حظر تطبيق ”تيك توك“ لحسابه، ومن ثم قام الأمير عبدالعزيز بن فهد بمنحه مبلغ 300 ألف ريال (ما يعادل 81 ألف دولار) تعريضًا له عن حظره من قبل “تيك توك”.

وقدم “المالكي“ للطفل ”دحوم“، البالغ 14 عاما، وقد عددًا من الهدايا كانت عبارة عن ”بلاي ستيشن“ وهاتف ”آيفون“ وسماعات.

والجدير بالذكر أن سياسات تطبيق ”تيك توك“ تتم حظره كل من هم دون سن 18 عامًا، ولذلك قامت بحظر الطفل .