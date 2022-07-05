الهلال الأحمر السعودي ينشر 19 جهاز صدمات قلبية بالمشاعر المقدسة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي في تركيب عدد من أجهزة الـAED الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي، في عدد من الأماكن بمشعري عرفات ومنى، ضمن استعداداتها لبدء موسم الحج لهذا العام 1443هـ، وتوفير الخدمات الإسعافية المدعومة بأحدث التقنيات لخدمة الحجاج.

وقامت الهيئة بتركيب 6 أجهزة AED في مسجد نمرة بمشعر عرفات، ويجري حاليا تركيب 5 أجهزة أخرى بالمسجد ذاته، استعدادا لأعداد الحجاج الكبيرة التي ستتوافد إليه، كما تقرر تركيب جهاز واحد في مسجد المشعر الحرام، بعد الانتهاء من تركيب كامل الأجهزة بمسجد نمرة والتأكد من جهازيتها.

وفي مشعر منى، تستعد الهيئة لتركيب 8 أجهزة للإنعاش القلبي الرئوي، بينها 7 أجهزة في مسجد الخيف، وجهاز واحد في مسجد الكويتي.

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ويأتي حرص هيئة الهلال الأحمر السعودي على نشر وتركيب أجهزة الـAED لما لها من دور بالغ في الاستجابة السريعة والتعامل الاحترافي مع الحالات التي تعاني من أزمات قلبية أو توقف قلب مفاجئ، وتساهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح الكثيرين بفضل الله.