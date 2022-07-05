“الحج” توضح الأمتعة المسموح بها عند السفر بالطائرة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الحج والعمرة مواصفات الأمتعة المسموح بها عند السفر. وأبانت في “إنفوجراف” نشرته على موقع “تويتر”، أن الحقائب المسوح بها عند السفر هي ( حقيبة اليد- حقيبة الظهر- حقيبة الكتف- حقيبة الخصر) وبالنسبة للأمتعة المشحونة فهي كرتونة و الحقيبة الكبيرة ، ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة الناقل الجوي لاختلاف اشتراطات الناقل الجوي أخبار قد تهمك

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