محمد الدويش: قرار زيادة الأندية لن يخدم الأهلي (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الناقد الرياضي محمد الدويش، أن قرار زيادة الأندية لن يخدم النادي الأهلي وسيظل هابطًا.

وقال “الدويش” في حديثه لبرنامج “الحصاد الرياضي”. : “حتى لو عجّل قرار زيادة الأندية الأهلي سيهبط وما راح يستفيد ويصعد أربعة من الدرجة الأولى، فهذا التعديل لن يخدم الأهلي”.

وأضاف: “كان هذا القرار سيخدم الأهلي لو ظل ترتيب الأندية كما هي فآلية القرار المعلنة الآن لا تخدم الأهلي”.