السعوديه اتفاقية شراكة موسمية بين «بر جدة» ومؤسسة حياة عبداللطيف جميل لدعم برامج الأيتام

محمد بن مسعود - الدمام - وقَّعت جمعية البر بجدة اتفاقية «شراكة موسمية» مع مؤسسة حياة عبد اللطيف جميل الخيرية يتم بمقتضاها توزيع كسوة وعيدية على 200 من الأيتام المسجلين بالجمعية بمبلغ مقدم من المؤسسة وفق آليات تم التوافق عليها.

وجاء توقيع الاتفاقية ليجسد اهتمام الطرفين بتعزيز المسؤولية الاجتماعية وقيام كل طرف بدوره في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة فيه، من خلال المشاركة والتعاون على تقديم أفضل الخدمات.

وانطلاقاً من رغبة المؤسسة في دعم المشاريع الخيرية التي تساهم في استقرار المجتمع وتنميته، تم توقيع الاتفاقية مع الجمعية بهدف دعم فئة الأيتام المسجلين بالجمعية وإدخال البهجة الى نفوسهم وتعزيز الوعي المجتمعي بضرورة المشاركة الفاعلة في مبادرات ومشروعات الخدمات الاجتماعية التي تجسد دور المسؤولية الاجتماعية في التنمية.

وقد التقت إرادة الطرفين على تقديم خدماتهما ضمن منظومة من العمل التكاملي من خلال تنفيذ هذه المبادرة خلال الفترة المتفق عليها.

ويأتي توقيع جمعية البر بجدة لمثل هذه الاتفاقيات انطلاقاً من حرصها على تمكين العمل الخيري واستدامته وتعزيز الوعي بمفهوم المسؤولية الاجتماعية بما يتواكب مستهدفات الرؤية التنموية 2030، ويحقق أهداف الجمعية والتي برز من بينها التوسع في الشراكات مع مختلف القطاعات بما فيها القطاع غير الربحي بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن جمعية البر بجدة تولي عناية خاصة بالأيتام سواء أولئك القاطنون لدى أسرهم أو نزلاء دور الضيافة التابعة لها وتقدم لهم حزمة من البرامج والأنشطة والمشاريع التي تساندهم وتساهم في تمكينهم من خلال التدريب والتأهيل، فضلاً عن تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والتعليمية لهم وتقديم البرامج التي تدعم فرص دمجهم المجتمعي، ورسم ملامح مستقبلهم واستقرارهم.