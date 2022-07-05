اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تستقبل المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمارات بقطاع الرعاية الصحية والتعليم

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬اجتماع‭ ‬تنسيقي‭ ‬مع‭ ‬السيد‭ ‬منذر‭ ‬المداوي‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬تطوير‭ ‬الاستثمارات‭ ‬بقطاع‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬لبحث‭ ‬سبل‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭.‬

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وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أكدت‭ ‬د‭. ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬سعيًا‭ ‬للارتقاء‭ ‬بقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬مقدرةً‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭.‬

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من‭ ‬جانبه،‭ ‬عبر‭ ‬السيد‭ ‬منذر‭ ‬المداوي‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬شكره‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬و‭ ‬نهجها‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬و‭ ‬مساعيها‭ ‬الهادفة‭ ‬لتطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬البيئة‭ ‬المثلى‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬و‭ ‬الغايات‭ ‬المطلوبة‭ ‬وتعزيز‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأصعدة