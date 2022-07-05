محمد بن مسعود - الدمام - عقدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي اجتماع تنسيقي مع السيد منذر المداوي المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمارات بقطاع الرعاية الصحية والتعليم لبحث سبل التعاون المشترك بين مجلس التعليم العالي ومجلس التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أكدت د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أهمية التعاون فيما بين الجهات المعنية سعيًا للارتقاء بقطاع التعليم العالي، مقدرةً الجهود المبذولة من مجلس التنمية الاقتصادي في تطوير قطاع التعليم العالي.
من جانبه، عبر السيد منذر المداوي عن عميق شكره للأمين العام و نهجها في التواصل المستمر مع المؤسسات ذات العلاقة بقطاع التعليم العالي، و مساعيها الهادفة لتطوير المنظومة التعليمية وحرصها على توفير البيئة المثلى لتحقيق الأهداف و الغايات المطلوبة وتعزيز منجزات مملكة البحرين على مختلف الأصعدة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعليم العالي تستقبل المدير التنفيذي لإدارة تطوير الاستثمارات بقطاع الرعاية الصحية والتعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.