اخبار الخليج – حميدان: التأمين ضد التعطل ساهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - أكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬السيد‭ ‬جميل‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حميدان،‭ ‬ان‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والعربي‭ ‬بما‭ ‬يوفره‭ ‬من‭ ‬حماية‭ ‬اجتماعية‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬فور‭ ‬تخرجهم‭ ‬من‭ ‬الدراسة‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬ادماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وهو‭ ‬مظلة‭ ‬اجتماعية‭ ‬لكم‭ ‬عامل‭ ‬فقد‭ ‬وظيفته‭ ‬لأسباب‭ ‬خارجة‭ ‬عن‭ ‬ارادته،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬مكان‭ ‬إشادات‭ ‬متكررة،‭ ‬وكان‭ ‬آخرها‭ ‬تحقيق‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬عربياً‭ ‬في‭ ‬مظلة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ضمن‭ ‬تقرير‭ ‬التنمية‭ ‬الإنسانية‭ ‬العربية‭ ‬2022،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬المكتب‭ ‬الاقليمي‭ ‬التابع‭ ‬لبرنامج‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬الانمائي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابعة،‭ ‬وجاء‭ ‬نتيجة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البحرين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التنموية‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأشار‭ ‬حميدان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬والحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬قدمت‭ ‬انموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬في‭ ‬ارساء‭ ‬قانون‭ ‬متطور‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬استدامة‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬إعانة‭ ‬وتعويض‭ ‬التعطل،‭ ‬وانما‭ ‬يعد‭ ‬برنامجاً‭ ‬حيوياً‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬بيانات‭ ‬التعطل‭ ‬وترشيد‭ ‬برامج‭ ‬التوظيف‭ ‬والتأهيل‭ ‬المناسب‭ ‬للموارد‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسريع‭ ‬اندماجهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬الإشادات‭ ‬العديدة‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬العربية‭ ‬والدولية‭ ‬المتخصصة‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬نظام‭ ‬التامين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭)‬،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬استدامة‭ ‬الأعمال‭ ‬التجارية‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التسريحات‭ ‬بسبب‭ ‬الآثار‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الجائحة،‭ ‬والاسهام‭ ‬في‭ ‬استقراراً‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬أثراً‭ ‬مباشراً‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬المعيشي‭ ‬للمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬دفع‭ ‬أجور‭ ‬للعمالة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬وخاصة‭ ‬للقطاعات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬الجائحة،‭ ‬وتفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬بإصدار‭ ‬المراسيم‭ ‬اللازمة‭ ‬ضمن‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬والتي‭ ‬تخول‭ ‬الوزير‭ ‬المعني‭ ‬بشؤون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الأهلي‭ ‬لإصدار‭ ‬القرار‭ ‬التنظيمي‭ ‬بغرض‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬وحماية‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المتضررة‭ ‬من‭ ‬التسريحات‭.‬

وأكد‭ ‬حميدان‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬تسعى‭ ‬دائماً‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬بما‭ ‬يواكب‭ ‬التطورات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬مشيراً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬بزيادة‭ ‬اعانة‭ ‬التعطل‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ديناراً‭ ‬إلى‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬للجامعيين،‭ ‬ومن‭ ‬120‭ ‬دينارا‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬ديناراً‭ ‬لغير‭ ‬الجامعيين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬زيادة‭ ‬تعويض‭ ‬المفصولين‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬ليكون‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬دينار،‭ ‬وكذلك‭ ‬صدور‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2019،‭ ‬والذي‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬مدة‭ ‬الاعانة‭ ‬والتعويض‭ ‬إلى‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬أشهر،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬جاءت‭ ‬وفق‭ ‬قراءة‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحرصاً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬الحماية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاستقرار‭ ‬المجتمعي‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ولجميع‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وتعد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هي‭ ‬أول‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬لديها‭ ‬نظام‭ ‬متكامل‭ ‬للتأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل‭ ‬والذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬العاهل‭ ‬المعظم‭ ‬عبر‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬78‭) ‬لسنة‭ ‬2006،‭ ‬ويستطيع‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬القادر‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الالكتروني‭ ‬كباحث‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬ليكون‭ ‬مستحقاً‭ ‬لإعانة‭ ‬التعطل‭ ‬وفق‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬المرسوم،‭ ‬وكذلك‭ ‬يمكن‭ ‬للمفصول‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني‭ ‬طلب‭ ‬تعويض‭ ‬التعطل‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة،‭ ‬علماً‭ ‬بانه‭ ‬تشترك‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬نظام‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬وتتولى‭ ‬الهيئة‭ ‬إجراء‭ ‬المدفوعات‭ ‬المالية‭ ‬الى‭ ‬البنوك‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬