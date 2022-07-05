المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف القصبي

الصحة تُعلن مواقع المراكز الصحية التي تُقدم خدمة تطعيمات الحج نصحت وزارة الصحة الراغبين في الحج الحصول على لقاح الحمّى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يجب الحصول... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 06 ذو الحجة 1443 هـ 06 ذو الحجة 1443 هـ

إطلاق خدمات مركز الاتصال 937 في موسم الحج أعلنت "الصحة" عن إطلاق خدمات مركز اتصال الصحة (937) في موسم الحج لهذا العام 1443هـ. وأوضحت الوزارة أن الخدمات تستهدف خدمة ضيوف الرحمن،... منى: دوت الخليج منى: دوت الخليج 06 ذو الحجة 1443 هـ 06 ذو الحجة 1443 هـ

نشاط في الرياح يؤدي إلى شبه نعدام في الرؤية بعدة مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 06 ذو الحجة 1443 هـ 06 ذو الحجة 1443 هـ

30 ألف ساعة عمل للمرأة في التعداد يوميا أكدت نائبة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتورة فاطمة الويف، لـ«دوت الخليج» أن تعداد السعودية 2022 جاء مختلفاً عن سابقه، حيث شكلت نسبة... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 06 ذو الحجة 1443 هـ 06 ذو الحجة 1443 هـ

ماليزيا تتصدر مبادرات طريق مكة الأربع حضرت ماليزيا في جميع مبادرات طريق مكة منذ انطلاقها عام 2017، كأول دولة تحضر في جميع المبادرات الأربع منذ انطلاقها في حين تبعتها دولة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 05 ذو الحجة 1443 هـ 05 ذو الحجة 1443 هـ

فحص للغذاء والحيوان ومكافحة الضنك استكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة خطته التشغيلية لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، بفحص سلامة الغذاء من... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 05 ذو الحجة 1443 هـ 05 ذو الحجة 1443 هـ

26 ألف حاج يغادرون المدينة المنورة يوميا تشهد المنطقة المركزية في المدينة المنورة خلال الأيام الحالية حراكًا كثيفًا من خلال تفويج الحجاج، ونقلهم من مقر السكن إلى ميقات ذو... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 05 ذو الحجة 1443 هـ 05 ذو الحجة 1443 هـ

الكلاب الضالة تطوق غرب نجران أثارت الكلاب الضالة بين المنازل والمزارع في أحياء غرب نجران، مخاوف الأهالي، وتسببت في حالات ذعر وخوف، خصوصا بين الأطفال كونها... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 05 ذو الحجة 1443 هـ 05 ذو الحجة 1443 هـ

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