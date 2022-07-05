المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف القصبي

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الصحة تُعلن مواقع المراكز الصحية التي تُقدم خدمة تطعيمات الحج
نصحت وزارة الصحة الراغبين في الحج الحصول على لقاح الحمّى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يجب الحصول...
إطلاق خدمات مركز الاتصال 937 في موسم الحج
أعلنت "الصحة" عن إطلاق خدمات مركز اتصال الصحة (937) في موسم الحج لهذا العام 1443هـ. وأوضحت الوزارة أن الخدمات تستهدف خدمة ضيوف الرحمن،...
نشاط في الرياح يؤدي إلى شبه نعدام في الرؤية بعدة مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تنشط الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في...
30 ألف ساعة عمل للمرأة في التعداد يوميا
أكدت نائبة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتورة فاطمة الويف، لـ«دوت الخليج» أن تعداد السعودية 2022 جاء مختلفاً عن سابقه، حيث شكلت نسبة...
ماليزيا تتصدر مبادرات طريق مكة الأربع
حضرت ماليزيا في جميع مبادرات طريق مكة منذ انطلاقها عام 2017، كأول دولة تحضر في جميع المبادرات الأربع منذ انطلاقها في حين تبعتها دولة...
فحص للغذاء والحيوان ومكافحة الضنك
استكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة خطته التشغيلية لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، بفحص سلامة الغذاء من...
26 ألف حاج يغادرون المدينة المنورة يوميا
تشهد المنطقة المركزية في المدينة المنورة خلال الأيام الحالية حراكًا كثيفًا من خلال تفويج الحجاج، ونقلهم من مقر السكن إلى ميقات ذو...
الكلاب الضالة تطوق غرب نجران
أثارت الكلاب الضالة بين المنازل والمزارع في أحياء غرب نجران، مخاوف الأهالي، وتسببت في حالات ذعر وخوف، خصوصا بين الأطفال كونها...
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