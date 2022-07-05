إطلاق خدمات مركز الاتصال 937 في موسم الحج

وأبانت "الصحة" أن مركز (937) يضم عدداً من الإداريين، والاختصاصيين، والاستشاريين يعملون على مدار الساعة، لتقديم الخدمات للمتصلين بشكل يومي، وباستجابة سريعة للرد على المتصلين من داخل المملكة وخارجها، لتلبية احتياجاتهم الصحية الأولية، وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين. كما أعلن مركز اتصال موظفين وزارة الصحة ( 920009080 ) عن خدماته المقدمة لمنسوبي الوزارة المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام 1443هـ تحت شعار (للحجاج خادمون ونحن لكم داعمون) ، حيث تحرص "الصحة" ممثلة في مركز اتصال شؤون الموظفين على متابعة ومعالجة كافة التحديات والطلبات، التي تواجه الممارسين الصحيين والإداريين أثناء موسم الحج، وذلك لضمان تقديم الخدمات الصحية المقدمة للحجاج بجودة عالية، حيث يعمل المركز على استقبال ومعالجة الطلبات المتعلقة باحتياجات الممارسين الصحيين والإداريين داخل المشاعر المقدسة بما يشمل ذلك بيئة العمل، إضافةً إلى تصعيد ومتابعة احتياجات المنشآت الصحية.
يذكر أن مركز اتصال موظفي وزارة الصحة يعمل على استقبال المكالمات على مدار الساعة للعمل على معالجتها بشكل مباشر.
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