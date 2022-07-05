شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر سواريش.. الأهلى المصري ينهى أولى صفقاته ويقترب من الثانية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف أحمد شوبير الإعلامي المصري الشهير عن خطة فريق الكرة الأول بنادي الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بعد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي ريكاردو سواريش خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الأهلي ينهي إتفاقه مع الصفقة الأولى ويقترب من الثانية

وفي برنامجه الإذاعي المقدم عبر أثير أون تايم سبورت إف إم قال شوبير أن الأهلي إقترب بالفعل من إنهاء إتفاقه مع مهاجم قوي وذلك عقب عرضه على المدير الفني الجديد الذي وافق على إتمام إجراءات ضمه بشكل رسمي.

وأضاف:" في الوقت الذي إقتربت في إدارة النادي الأهلي متمثلة في رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب من الحصول على توقيع صفقة ثانية قوية في الخط الخلفي بعد إقتراب الدولي المغربي بدر بانون من الرحيل لفريق نادي قطر القطري".

وعن مصير لاعبي النادي الأهلي المحترفين قال شوبير أن الدولي التونسي علي معلول سيبقى بجانب عدم رحيل المالي أليو ديانج بينما سيرحل لويس ميكيسوني بعد أن فشل في تقديم الأداء المنتظر منه والكونغولي والتر بواليا لن يعود بعد نهاية إعارته لصفوف السيلية القطري.

وأنهى شوبير تصريحاته الإذاعية أن الموقف بالنسبة للجنوب إفريقي بيرسي تاو غامض حتى الآن بسبب إقتناع الإدارة بقدراته الكبيرة لكن يبقى اللاعب هو صاحب القرار الأول فيما يخص بقاءه أو الرحيل لخوض تجربة جديدة خارج القلعة الحمراء.