شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أكثر من 43 ألف حاج يتلقون الخدمات العلاجية في مكة والمدينة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت "الصحة" أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ (43425) حاجاً وحاجةً منذ تاريخ 1/11/1443هـ وحتى تاريخ 4/12/1443هـ.

وقالت الوزارة أن ضيوف الرحمن استفادوا من الخدمات العلاجية التخصصية النوعية، حيث قدمت المستشفيات والمراكز الصحية مجموعه من الخدمات، منها إجراء (5) عمليات قلب مفتوح، و(66) قسطرة قلبية، فيما تم إجراء (182) عملية غسيل كلوي، و(2) عملية مناظير، و(95) عملية جراحية، بينما تم دخول (297) حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل حالة ولادة واحدة، أضافة إلى مشاركة مستشفى الصحة الافتراضي في تقديم عدد من الخدمات الافتراضية منها(4) حالات تشخيص جلطات دماغية، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الاستشارة الفورية "تطبيق صحتي" (743) حاجاً وحاجة.

يذكر أن "الصحة" جهّزت خلال موسم حج هذا العام 1443هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، يساندها (147) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (4654) سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة (1080) سريراً، وبلغ عدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس (238) سريراً، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس صحي، كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف إضافةً إلى توفير (180) سيارة إسعاف، وتهيئة (16) مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.