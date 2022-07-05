شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ عدداً من أعمال الصيانة والسلامة على طرق مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة عدداً من أعمال الصيانة ومبادرات السلامة على مواقع متفرقة من الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، للإسهام في ضمان سلامة وصول ضيوف الرحمن وسهولة تنقّلهم إلى المشاعر المقدسة وأداء شعائر الحج بكل يسر.

وشملت الأعمال إصلاح الطبقة الاسفلتية بطول 165 كم، وتنفيذ عوامل السلامة المرورية (دهانات وعيون قطط) بطول 135 كم، وتركيب حواجز معدنية واقية بطول 13 كم، وإصلاح وتنفيذ سياج بطول 115 كم، إضافةً إلى تركيب حواجز خرسانية بطول 34 كم، وتركيب لوحات إشارات الطرق بطول 80 كم، وتنفيذ أعمال التكسية بالخرسانة بطول 25 كم، وتنفيذ فواصل التمدد بطول 1.1 كم، فيما جرى طلاء المنشأ القائم بطول 64 كم، وعمل بردورات خرسانية منزلقة بطول 6 كم، تركيب بلاط متداخل (انترلوك) بطول 5 كم.

كما شملت أعمال الصيانة التي قام بها فرع الوزارة بمكة تنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرمة، المدينة المنورة (الهجرة) بطول 130 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرمة ، جدة السريع بطول 60 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرمة، جدة القديم بطول 10 كم، إضافةً إلى تنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرمة، لسيل بطول 22 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرمة، الهدا بطول 45 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق مكة المكرمة، ليث بطول 10 كم، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة على طريق الحرمين بطول 46 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طريق بريمان ، هدى الشام بطول 27 كم، وتنفيذ أعمال الصيانة على طرق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطول 28 كم.

وبلغ عدد مشاريع التنفيذ على الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة 6 مشاريع، حيث جرى إنجاز 3 من مشاريع التنفيذ بنسبة 100% تمثلت على النحو التالي: مشروع إنارة طريق مكة المكرمة، المدينة المنورة (الهجرة) بطول 25 كم، ومشروع تنفيذ امتداد طريق بريمان – هدى الشام حتى طريق الجموم – عسفان بطول 8 كم، ومشروع أعمال إنارة طريق بريمان – هدى الشام بطول 28 كم.

وتهدف هذه الجهود التي قام بها فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة مكة المكرمة في رفع مستوى الخدمات على طرق المنطقة، ورفع مستوى سلامة وصيانة الطرق والإنارة والطرق الترابية، والتنسيق مع الجهات المشتركة فيما يتعلق بالمهام المشتركة، ومساندة الدفاع المدني وتطبيق خطة الطوارئ خلال موسم حج العام 1443هـ، وصولاً لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تعد محوراً رئيساً ومهماً في برامج رؤية المملكة 2030.