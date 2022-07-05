شكرا لقرائتكم خبر عن 79 جولة رقابية للأسواق والمسالخ في الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة خطته التشغيلية لأسواق النفع العام والمسالخ خلال موسم الحج وذلك من خلال تجهيز ١٣ مسلخاً ونقطة ذبح وبقوة تشغيلية تبلغ ٣٥٣ موظفاً من مراقبين وأطباء بيطريين وفنيين وجزارين وعمال نظافة.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني بأن فرق المراقبة نفذت ٩٧ جولة رقابية على أسواق النفع العام بالمنطقة منذ دخول شهر ذي الحجة حتى الآن وذلك لتشديد الرقابة على الأسواق استعداداً لموسم الأضاحي، والتأكد من سلامة المواشي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهاً بالدور الإرشادي للأطباء البيطريين من خلال تواجدهم في أسواق النفع العام لتوعية المواطنين بكيفية اختيار الأضحية .