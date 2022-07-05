شكرا لقرائتكم خبر عن نقل الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة للمشاعر المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت فجر اليوم "قافلة الصحة" لتفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتمكينهم من أداء فريضة الحج.

وضمّت القافلة 10 سيارات إسعاف لنقل المرضى، مزوّدة بجميع التجهيزات الطبية المتكاملة, وعدد من الأطباء وكادر التمريض والمسعفين, إلى جانب 5 سيارات إسعاف خالية احتياطية, وسيارة إسعاف عناية مركّزة, إضافة إلى كابينة أوكسجين متكاملة, وورشة إسعافات متنقلة, وحافلة لنقل مرافقي المرضى.