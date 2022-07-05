ارتفاع أسعار الأسماك المحلية في أسواق المنطقة الشرقية لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - قال عضو اللجنة الزراعية بغرفة الشرقية والصياد بفرضة الدمام، محمد المرخان، إن أسعار الأسماك ارتفعت بنسبة تجاوزت 50%، في أسواق المنطقة الشرقية، مقارنة بأسعار الشهر الماضي.
وفسّر المرخان، وفق ما نقله موقع “اليوم” ظاهرة ارتفاع الأسعار، أنها ترجع لعدة أسباب، ولكن أبرزها هبوب رياح البوارح، خلال الشهر الماضي، التي تمنع دخول البحر، ما أدى إلى قلة الأسماك المحلية في الأسواق.
وأضاف أن من أبرز الأسباب أيضًا توقف المراكب استعدادًا لموسم الروبيان، الذي بدأ مطلع أغسطس المقبل، واستعداد المراكب له، خاصة أنه يعوض الصيادين بشيء من الأرباح عن الفترة السابقة.
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وصل سعر الهامور الصغير إلى 85 ريالاً، بوزن بين 2 و3 كيلو جرامات، والكنعد قبل أسبوعين كان بـ 30 ريالاً، واليوم وصل إلى 50 ريالاً، وثلاجة سمك الصافي “الغزل” 32 كيلو بـ 1200 ريال، وكان من قبل 6 أو 7 كيلو بسعر 100 ريال، وسمك الشعري 50 ريالاً.
وأشار بائعون إلى سيطرة العمالة الأجنبية على الأسواق، وأنهم يتكتلون ويشترون كميات كبيرة ويسيطرون على الأسعار، موضحين أن شدة الحرارة هذا العام أدت إلى نزول الأسماك في عمق البحار، وذلك لبرودة الماء، ما أدى إلى قلة الأسماك في السواحل وقلة الصيد، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك.
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