“الصحة” تُعلن تسجيل 566 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 782 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تقريرها عن حالة متابعة مستجدات فيروس كورونا بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، من حيث الإصابات والوفيات وحالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، أنها سجلّت 566 إصابة جديدة بفيروس، فيما رصدت تعافي 782 حالة، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وأكدت أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 797,940 حالة، من بينها 7,414 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة.

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وأشارت إلى أن إجمالي حالات التعافي، بلغ 781,314 حالات، في حين بلغت حصيلة الوفيات 9,212 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.