“أمانة حائل” تقدم نصائح صحية مهمة للأطفال عند شراء الحلوى

محمد بن مسعود - الدمام - قدمت أمانة منطقة “حائل ” عدة نصائح صحية مهمة للأطفال لتفادي التعرض لمشاكل صحية بعد تناول الحلوى. وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها بتويتر أنه ينبغي مراعاة هذه الأمور عند شراء الحلوى:- مراجعة تاريخ انتهاء صلاحية الحلويات قبل الشراء

التأكد من عدم تغير الخواص الطبيعية للحلوی

التأكد من أن جميع الحلويات مغلفة جيدة

التأكد من سلامة الحلويات قبل شرائها

اتباع العاملين بالاشتراطات الصحية وحفاظا على صحتك وصحة أبنائك لا تقم بشراء الحلويات مجهولة المصدر من الباعة الجائلين، وفي حال وجود ملاحظات بادر بالاتصال على 940 أخبار قد تهمك

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