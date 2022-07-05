اخبار الخليج – مشاركة‭ ‬نادي‭ ‬واكاديمية‭ ‬وينرز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭  ‬في‭ ‬Pyrenees Cup‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬اسبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - نشكر‭ ‬اكاديمية‭ ‬وينرز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لترتيب‭ ‬مشاركة‭ ‬ابنائنا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬Pyrenees Cup‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬اسبانيا‭. ‬ويعتبر‭ ‬نادي‭ ‬و‭ ‬أكاديمية‭ ‬وينرز‭ ‬اول‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬هذي‭ ‬البطولة‭. ‬تعتبر‭ ‬هذي‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬اقدم‭ ‬البطولات‭ ‬على‭ ‬مستوي‭ ‬الاكاديميات‭ ‬وشارك‭ ‬فيها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬‮٢٠٠‬‭ ‬فريق‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬انحاء‭ ‬اسبانيا‭ ‬والعالم‭ ‬و‭ ‬تميزت‭ ‬البطولة‭ ‬بالاجواء‭ ‬الممتعة‭ ‬والمفيدة‭ ‬والخبرة‭ ‬والاحتكاك‭ ‬للاعبين‭.‬

و‭ ‬شاركت‭ ‬اكاديمية‭ ‬وينرز‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬U10‭ ‬بفريقين‭ ‬

Winners Blue‭ ‬

Winners Orange‭ ‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬Winners Blue‭ ‬المركز‭ ‬الثاني

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