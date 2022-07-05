محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جمعية عون للبحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، العثور على مفقود الجبيل متوفيًا، والذي تم فقده منذ يوم السبت الماضي، حينما خرج للبحث عن الإبل ولم يعد.
وأوضحت جمعية عون –عبر تويتر- أنها تلقت خبرًا بالعثور على مفقود الجبيل متوفيًا «نسأل الله له الرحمة والمغفرة»، مقدمة شكرها لأبطال عون ولجميع المشاركين في عملية البحث.
وكانت جمعية عون أنهت أمس الإثنين الجولة الثانية من عملية البحث عن مفقود الجبيل، دون مستجدات تذكر، وكان من المقرر استئناف عملية البحث صباح اليوم الثلاثاء.
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وتلقت جمعية عون بلاغًا –في وقت سابق- عن راعي إبل من الجنسية البنغالية، خرج للبحث عن الإبل ولم يعد منذ يوم السبت الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر متغيب من السبت الماضي.. العثور على مفقود الجبيل متوفيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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