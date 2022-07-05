شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُعلن مواقع المراكز الصحية لتطعيمات الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نصحت وزارة الصحة الراغبين في الحج الحصول على لقاح الحمّى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، حيث يجب الحصول عليها قبل الذهاب للحج ب 10 أيامٍ، ويمكن لمن يتحدد ذهابه للحج في وقت أقل أن يحصل عليها، لافتةً بأن الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية لغير الحاصلين عليه يتطلب أيضاً نفس الإجراءات والمدة قُبيل الذهاب للحج.

وأعلنت الوزارة أسماء ومواقع مراكز الرعاية الصحية الأولية التي يتم فيها تقديم خدمة تطعيمات الحج خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، حيث نشرت في موقعها الإلكتروني أسماء هذه المراكز في جميع مناطق ومحافظات المملكة.