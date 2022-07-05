شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 متطوعٍ بـ 100 فرصةٍ تطوعية لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مشاركة 1200 متطوعٍ من خلال أكثر من 100 فرصةٍ تطوعية بزيادة 25 عن خطتها لوجود حاجة في بعض المناطق وذلك ضمن خطتها لموسم الحج هذا العام 1443هـ.

وشملت الخطة التي أعدتها إدارة العمل التطوعي بالإدارة العامة للموارد البشرية مشاركة الأقسام التطوعية والفرق المتعاونة معها في استقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام في كل من منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، وعبر المنافذ البرية والجوية والبحرية والمواقيت، حيث بلغت ساعات العمل للمتطوعين أكثر من 20 ألف ساعةٍ وبقيمة اقتصادية لهذه الفرص التطوعية بأكثر من 380 ألف ريالٍ.

وقد اشتملت الخطة على تنظيم الحشود واستقبال ضيوف الرحمن بالورد، وتوزيع المظلات والمصاحف والسجاد للصلاة عليها، وتجهيز وتهيئة المصليات، وتوفير عربات لكبار السن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية عن الحج، والمياه المبردة وصيانة المساجد ونظافتها.

ويأتي طرح هذه الفرص التطوعية في إطار تقديم كل ما يمكن من خدمات لراحة ضيوف الرحمن، ونجاح موسم الحج، تحت ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، وحرصها على توفير كافة السبل لضيوف الرحمن تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.