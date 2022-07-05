شكرا لقرائتكم خبر عن الواقع الافتراضي سيمكّن من مشاهدة مختلفة للكعبة والحجر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مكّنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، من خلال محاكاة تجربة الواقع الافتراضي الحاسوبي ضمن عالم ثلاثي الأبعاد الزائرين، من مشاهدة الكعبة المشرفة والحجر الأسود .

وأكد وكيل الرئيس العام لشؤون لمعارض والمتاحف بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهندس ماهر بن منسي الزهراني، حرص الرئاسة على تفعيل الواقع الافتراضي في عدد من المجالات المتمثلة في ركن الحجر الأسود الافتراضي الذي يتيح لمستخدميه مشاهدة الكعبة المشرفة بمجرد لبس النظارة الخاصة بالجهاز ، ليكون المستخدم افتراضياً واقفاً أمام الركن اليماني ونظره إلى اتجاه الحجر الأسود ، مشيراً إلى انه يُمكن مشاهدة التفاصيل ورؤية "الشذروان" وبلاط الحرم والأجواء المحيطة بالكعبة بشكلٍ عام ، بهدف أن يستمتع الزائر ويعيش التجربة بمشاهدة جمال الكعبة المشرفة افتراضياً .

من جانبه نوه مدير عام المعارض الرقمية بالرئاسة العامة ريان بن محمد المسعودي، بما يتميز به الركن من خلال التصميم بنفس الأبعاد الواقعية للحجر الأسود، وبالدقة العالية في التفاصيل من خلال استخدام تقنية الواقع الافتراضي السعودي (vr) للمحاكاة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، لافتاً الانتباه إلى إمكانية استخدام هذا النموذج في العديد من التطبيقات التقنية الأخرى والاستفادة منها في توعية وتثقيف قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي .

، ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لمواكبة التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030 .