شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمات مركة اتصال الصحة 973 في موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت "الصحة" عن إطلاق خدمات مركز اتصال الصحة (937) في موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وأوضحت الوزارة أن الخدمات تستهدف خدمة ضيوف الرحمن، حيث يعمل مركز اتصال (937) على الاستقبال، والرد على الاستفسارات والاستشارات الصحية للحجاج، إضافةً إلى معالجة كافة البلاغات عن الخدمات الصحية المقدمة لهم بشكل عاجل.

كما أشارت "الصحة" إلى أن المركز يقدم خدمة فريدة من نوعها، تتمثل في البحث عن المفقودين المنومين في جميع المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة، إلى جانب استقبال مكالمات الحجاج الخاصة في حال احتياج توفير خدمة طبية، مشيرةً إلى أن المركز يقدم كافة تلك الخدمات بالعديد من اللغات وهي ( الإنجليزية - الأوردو - الفرنسية - الإندونيسية - التركية - الفارسية )، وعبر قنواته المتعددة (الاتصال الهاتفي - منصة تويتر - البريد الإلكتروني - تطبيق إشارة لذوي الصم والبكم - تطبيق الواتساب).

وأبانت "الصحة" أن مركز (937) يضم عدداً من الإداريين، والاختصاصيين، والاستشاريين يعملون على مدار الساعة، لتقديم الخدمات للمتصلين بشكل يومي، وباستجابة سريعة للرد على المتصلين من داخل المملكة وخارجها، لتلبية احتياجاتهم الصحية الأولية، وفق آلية تضمن بعون الله تعالى استقبال أكبر عدد ممكن من المتصلين.

كما أعلن مركز اتصال موظفين وزارة الصحة ( 920009080 ) عن خدماته المقدمة لمنسوبي الوزارة المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج هذا العام 1443هـ تحت شعار (للحجاج خادمون ونحن لكم داعمون) ، حيث تحرص "الصحة" ممثلة في مركز اتصال شؤون الموظفين على متابعة ومعالجة كافة التحديات والطلبات، التي تواجه الممارسين الصحيين والإداريين أثناء موسم الحج، وذلك لضمان تقديم الخدمات الصحية المقدمة للحجاج بجودة عالية، حيث يعمل المركز على استقبال ومعالجة الطلبات المتعلقة باحتياجات الممارسين الصحيين والإداريين داخل المشاعر المقدسة بما يشمل ذلك بيئة العمل، إضافةً إلى تصعيد ومتابعة احتياجات المنشآت الصحية.

يذكر أن مركز اتصال موظفي وزارة الصحة يعمل على استقبال المكالمات على مدار الساعة للعمل على معالجتها بشكل مباشر.