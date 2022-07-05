شكرا لقرائتكم خبر عن 56 مخالفةً تجارية على منافذ البيع بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة جازان 816 زيارةً تفتيشية على منافذ البيع بالمنطقة، وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى من إجازة عيد الأضحى. وشملت الزيارات التفتيشية محلات الذهب، والإكسسوارات، والعطور، والحلويات وأنشطة أخرى، للتأكد من تطبيق أنظمة وزارة التجارة، ونظامية سير أعمال المنشآت التجارية المختلفة، وعدم وجود أي مخالفات في منافذ البيع، حيث أسفرت الجولات التفتيشية عن ضبط وتحرير 56 مخالفةً تجارية.

وأكدت تجارة منطقة جازان أن الجولات الرقابية مستمرة خلال إجازة عيد الأضحى، على جميع الأنشطة، للتأكد من التزام المنشآت بأنظمة حماية المستهلك، وعدم وجود أي ممارسات مخالفة أو حالات اشتباه تستّر تجاري، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".