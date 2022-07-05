شاهد.. المواصفات الهندسية لباب “الملك عبد العزيز ” بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تنقل‭ ‬أول‭ ‬مركبة‭ ‬مدارية‭ ‬قمرية‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لإطلاقها‭ ‬في‭ ‬أغسطس

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