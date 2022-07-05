ليست الصين.. خبير يفجر مفاجأة بشأن المنشأ الحقيقي لفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - ألقى الاقتصادي الأمريكي الشهير، رئيس لجنة الفيروسات التاجية في مجلة “لانسيت” العلمية المرموقة، بروفيسور جيفري ساكس، باللوم على الولايات المتحدة الأميركية في تسرب فيروس كورونا.

وبعد أن أجرى تحقيقاً على مدار سنتين حول منشأ جائحة كورونا، أعرب ساكس عن “اقتناعه التام” بأن جائحة فيروس كورونا كانت نتيجة لتسرب من مختبر بيولوجي أمريكي، وفقا لتقارير إعلامية، منها ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” Daily Mail البريطانية.

الادعاء الذي أطلقه ساكس، خلال مؤتمر دولي الشهر الماضي، تم التقاطه من قبل مسؤولي الحكومة الصينية، حيث شددوا على أن الموضوع تحت “البحث الدقيق”.

ولم يتضح إذا كان بروفيسور ساكس يعتقد أن فيروس كوفيد-19 نشأ في الولايات المتحدة، أم أنه كان نتيجة التعاون بين العلماء الأميركان والصينيين في معهد ووهان بالصين.