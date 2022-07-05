إسقاط 6 صواريخ روسية و3 انفجارات جنوب أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم، أن دويًا لـ 3 انفجارات على الأقل سمعه السكان في ميكولايف جنوبي أوكرانيا.

وأعلن الجيش الأوكراني، أن دفاعاته الجوية أسقطت 6 صواريخ روسية في سماء دينبرو جنوبي أوكرانيا.

فيما أشارت وزيرة الخارجية البريطانية، إلى أنه يجب محاسبة روسيا على الأضرار التي تسببت فيها في أوكرانيا.

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وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أنه يمكن أن تخرج أوكرانيا من الحرب وتكون أكثر قوة وتطورًا، وأن عليها أن تعيد ثقة الشركات واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج، مؤكدة أن أوكرانيا بحاجة إلى إصلاحات شجاعة مع الاستثمارات.

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه يجب على بلاده أن تعيد بناء مؤسساتها، شاكرًا المفوضية الأوروبية على مجهودها في هذا الشأن، مؤكدًا أن روسيا دمرت البنى التحتية لبلاده.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي، أن الجيش الروسي مستمر في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأن الوحدات التي شاركت في عمليات لوجانسك يمكن أن ترتاح، بينما تواصل الوحدات الأخرى عملياتها، مشيرًا إلى أنه لا مشاكل في نقل الحبوب ولكن العقوبات الغربية هي التي تتسبب في عرقلة وصول الشحنات.