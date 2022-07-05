بيان عاجل.. سفارة المملكة في أستراليا تزف بشرى سارة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الداخلية الأسترالية أنه سيسمح للقادمين إلى استراليا بالدخول دون الحاجة للتصريح عن تلقيهم للقاح فيروس كورونا.

وأوضحت سفارة المملكة في بيان لها على حسابها في “تويتر”، أنه اعتبارًا من تاريخ 6/7/2022 سيسمح للقادمين إلى استراليا بالدخول دون الحاجة للتصريح عن تلقيهم للقاح فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، أعلنت سفارة المملكة لدى تايلاند، بشرى للمواطنين بموافقة الحكومة التايلاندية على دخول المواطنين دون تأشيرة لمدة 30 يومًا مجانًا، مؤكدة أنها تود السفارة أن توضح للمواطنين بان حكومة مملكة تايلاند وافقت على دخول المواطنين بدون تأشيرة لمدة ٣٠ يومًا مجانًا، وأنه سيتم الإعلان عن موعد بدء تنفيذ القرار قريبًا.

أخبار قد تهمك

وكان المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، قد صرح في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يزور نحو 200 ألف مواطن تايلاند هذا العام مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة.