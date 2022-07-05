“الأرصاد”: استمرار الرياحِ النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

نَبَّهَ المركزُ الوطنيُّ للأرصاد اليوم، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، و خباش ، و يدمة.

وبَيَّنَ المركزُ أنَّ الحالةَ تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.