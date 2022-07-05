“الجمارك” تعلن إقامة مزاد علني لبيع “حافلات” في ميناء ينبع

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت هيئة ⁧الزكاة والضريبة والجمارك⁩ عن إقامة مزاد علني لبيع حافلات في جمرك ميناء ينبع.

وحددت الهيئة، عبر صفحتها على “تويتر”، عدة ضوابط واشتراطات وهي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2- المشاركة تقتصر في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات.

3- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

4- دفع عمولة السعي وقدرها 5 2%، علاوة على قيمة البيع.

5- يجب على المشتري إخراج الحافلات المباعة خلال 3 أيام للحافلات برسم الوارد و 10 أمام الحافلات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

6- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

كانت الهيئة قد أعلنت عن الأغراض التي يُعفى منها الطالب أو الموظف المبتعث من الرسوم الجمركية.

وأوضحت “الجمارك”، أن المُبتعث – سواء كان طالبًا أو موظفًا – سيتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية التي يتم فرضها على الأغراض والأمتعة الشخصية المستعملة التي يجلبها من خارج المملكة، بعد انتهاء فترة ابتعاثه.

كما أوضحت “الجمارك” استثناء السيارات من هذا الإعفاء، مشيرة إلى أنه في حال الرغبة بالحصول على الإعفاءات المذكورة، يلتزم المبتعث بتقديم ما يثبت ابتعاثه للعمل أو الدراسة عند الاستيراد.

كما أكدت الهيئة أن المبتعث سيتم إعفاؤه من شرط عمر المركبة، حيث إن نظام الجمارك يُلزم بأن يكون موديل المركبة المستعملة عند استيرادها لا يزيد على خمسة أعوام، في حين يستثنى المبتعثون من هذا الشرط، على أن يكون عمر المركبة عند شرائها لا يزيد على خمسة أعوام، أو أن يكون تاريخ شرائها قبل تطبيق نظام المنع (أي قبل تاريخ 1430/6/15).