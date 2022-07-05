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«الجبير» يُجري لقاءً مع تلفزيون مؤسسة الإعلام الكاريبي

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الدمام - شريف احمد - أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، لقاءً مع تلفزيون مؤسسة الإعلام الكاريبي Caribbean connect، وذلك على هامش اجتماعات منظمة الجماعة الكاريبية، في مدينة باراماريبو عاصمة جمهورية سورينام. وتحدث معاليه خلال المقابلة عن القواسم المشتركة بين دول الكاريبي والمملكة والتشاور والتنسيق في المواقف ذات الاهتمام المشترك.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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