شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة تفويج الحجاج المنومين في مستشفيات المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت قافلة وزارة الصحة لتفويج الحجاج من المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة عبر أسطول نقل إسعافي وكادر طبي مؤهل ومجهز إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج.

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ (43425) حاجاً وحاجةً منذ تاريخ 1 /11/ 1443هـ وحتى تاريخ 4 /12/ 1443هـ.

كما جهزت "الصحة" خلال موسم حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات (23) مستشفى، يساندها (147) مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى (4654) سريراً، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة (1080)، والمخصصة لضربات الشمس (238), وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو (25) ألف ممارس.