شاهد :فيديو صادم لشاب يأكل حمامة حية أمام المارة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شاب يمني يأكل حمامة نيئة أمام المارة .
وأظهر الفيديو الشاب في أحد شوارع مدينة يريم بمحافظة إب، وهو يلتهم حمامة نيئة بريشها، وسط سخرية ودهشة المارة .
وتباينت التعليقات على الفيديو المنتشر ، حيث رأى البعض أن الشاب يعاني مرضاً نفسياً،بينما رأى آخرون أنها “حالة نادرة أن يؤكل طير نيئ بهذا الشكل ، وأن ما فعله يعود لشدة الجوع وسوء الأحوال في اليمن وعدم توفر الطعام.
وأثار المقطع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن ؛ لغرابة المشهد وعدم معرفة دوافعه.
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