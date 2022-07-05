شاهد :فيديو صادم لشاب يأكل حمامة حية أمام المارة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شاب يمني يأكل حمامة نيئة أمام المارة .

وأظهر الفيديو الشاب في أحد شوارع مدينة يريم بمحافظة إب، وهو يلتهم حمامة نيئة بريشها، وسط سخرية ودهشة المارة .

وتباينت التعليقات على الفيديو المنتشر ، حيث رأى البعض أن الشاب يعاني مرضاً نفسياً،بينما رأى آخرون أنها “حالة نادرة أن يؤكل طير نيئ بهذا الشكل ، وأن ما فعله يعود لشدة الجوع وسوء الأحوال في اليمن وعدم توفر الطعام.

وأثار المقطع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن ؛ لغرابة المشهد وعدم معرفة دوافعه.