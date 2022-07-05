دراسة توضح الحيل الغذائية التي تطيل العمر .. وتكشف عن أساطير شائعة يجب تجنبها لمحاربة الشيخوخة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

قام عالم الأحياء الجزيئية Nicklas Brendborg بدراسة الأبحاث من جميع أنحاء العالم لكشف حيل النظام الغذائي واللياقة البدنية التي يمكن أن تساعد حقًا في محاربة الشيخوخة، كما كشف عن بعض الأساطير الشائعة التي يجب تجنبها، وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وقال عالم الأحياء : “استنتجت دراساتنا الأكبر والأكثر صرامة أن مكملات فيتامين (د) لا تفعل شيئًا لمنع الموت المبكر”.

كذلك يوصف زيت السمك بأنه مكمل معجزة. لكن معظم فوائده تختفي عند الفحص الدقيق. ففي أكبر الدراسات، لا يعيش الأشخاص الذين يتناولون مكملات زيت السمك أطول من غيرهم. لكنه يقلل بشكل طفيف من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

أطعمة تطيل العمر

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يأكلون أطعمة غنية بالسبرميدين (جنين القمح والفاصوليا والفطر) في نظامهم الغذائي يميلون إلى العيش لفترة أطول. ويطيل مركب Rapamycin عمر القوارض وأظهر نتائج واعدة في الحيوانات الأخرى أيضًا مثل الكلاب.

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فاعلية الصيام ضد الشيخوخة

يعمل الصيام على إطالة عمر حيوانات المختبر عندما تخضع لنظام “تقييد السعرات الحرارية”. فقد وجد العلماء أن فئران التجارب تعيش لفترة أطول عندما تتغذى بشكل أقل.

كما يميل الأشخاص الذين يتبعون هذا النهج أيضًا إلى أن يكونوا أصحاء ويتمتعون بضغط دم ومستويات كوليسترول وأنظمة المناعة مثالية. لكن يجب تجنب نظام الصيام أثناء الحمل ومن قبل الأطفال وكبار السن.

الساونا

أوضحت الدراسات أن الأشخاص الذين يستخدمون الساونا لديهم مخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وعمر أطول.

لكن هناك جانب سلبي لها على الرجال فالحرارة العالية تقلل من جودة الحيوانات المنوية ما يؤثر على الإنجاب.

تناول الألياف

تعتبر الألياف معجزة للصحة، فهي تقلل من إحساس الجوع وبالتالي تساعدنا على تناول كميات أقل من الطعام ما يؤدي إلى محاربة الشيخوخة، وأيضا التمتع بجسم رشيق.

كذلك تعمل الألياف على خفض مستويات الكوليسترول بشكل موثوق.

ممارسة الرياضة

وتعتبر الرياضة عاملاً مساعدا في إطالة عمر حيوانات المختبرات وأيضاً البشر. حتى أولئك الذين يتمتعون بأفضل شكل يعيشون لفترة أطول من أولئك الذين يتمتعون بلياقة جيدة.

فالتمارين الرياضية تتصدى لفقدان العضلات والعظام المرتبطة بالعمر، وبالتالي تحارب ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم، بل وتساعد الجهاز المناعي على البقاء شابا.