كيف تتجنب الإصابة بـ«التسمم الشمسي»؟.. الأعراض وطرق الوقاية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قد يصاب الشخص بأعراض شبيهة للإنفلونزا لكن يستغرق علاجها عدة أسابيع، وهو ما يُعرف بـ”التسمم الشمسي”.

وفي هذه السطور نرصد لكم أعراض التسمم الشمسي وطرق الوقابة منه:

– تسمّم الشمس أو التسمم الشمسي مصطلح غير علمي لوصف حروق الشمس الشديدة، التي يمكن أن تشمل مجموعة من الأعراض كالطفح الجلدي الحادّ أو تقرّحات أو تقشرا في الجلد أو الغثيان أو الجفاف أو الدوخة أو الارتباك أو الدوار أو ضيق التنفس أو الإغماء أو البثور على الشفاه.

– عندما يُصاب المرء بتسمم الشمس فلا يحدث هذا بسبب الأشعة فوق البنفسجية وإن ما يعانيه هو ألم شديد واستجابات أخرى من الجسم ناجمة عن الضرر الذي يلحق بالبشرة والذي قد يسبب الإعياء أو الغثيان أو الدوار نتيجة الجفاف الشديد.

– ضرورة أن يشرب أي شخص يعاني أيًا من هذه الأعراض الكثير من الماء والإلكتروليتات لترطيب جسمه وتصفية ذهنه كذلك ينبغي له تجنب لمس المناطق المصابة ما أمكن ذلك.

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– قد تستمر الإصابة بالتسمم الشمسي لأسابيع ويتوقف ذلك على شدّة الحرق، بحسب الدكتور جولدمان الذي أكّد أن خدش الحرق قد يؤدي إلى إصابة الشخص بالعدوى.

– في حالة حدوث أي نزف يجب مراجعة الطبيب على الفور لأنه قد يكون علامة على الإصابة.

– يمكن أن يشمل علاج التسمم الشمسي الحمامات الباردة أو الكمادات الباردة أو كريمات الستيرويد أو أدوية الستيرويد التي تُتناول عن طريق الفم أو الأدوية الموصوفة للألم أو المضادات الحيوية الموضعية أو السوائل الوريدية اللازمة لعلاج الجفاف.

طرق الوقاية من التسمم الشمسي

– لمنع الإصابة بالتسمم الشمسي يجب على الأفراد اتخاذ الاحتياطات نفسها التي تقيهم من حروق الشمس.

– إضافة إلى ارتداء ملابس واقية ذات أكمام طويلة مثلًا.

– وارتداء النظارات الشمسية والقفازات والقبعات عريضة الحواف والأقمشة.

المنسوجة بإحكام والملابس السميكة وذات الألوان الداكنة.

– تجنُّب الخروج في الشمس خلال ساعات الذروة في أشهر الصيف ما يعني البقاء بعيدًا عن الشمس لمدة طويلة بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً وإبعاد الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 6 أشهر عن أشعة الشمس المباشرة.