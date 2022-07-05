روسيا تحذر مواطنين مصريين من تلبية نداء أوكرانيا.. ما الأمر؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أصدرت السفارة الروسية في القاهرة، بيانًا حذرت فيه المصريين الذين لديهم جواز سفر أوكراني من السفر إلى أوكرانيا.
وأشارت السفارة، إلى أن السلطات في أوكرانيا تحاول تجنيد واستدعاء المواطنين المصريين الذين يحملون جواز سفر أوكراني لمواجهة روسيا.
وقالت السفارة الروسية في مصر خلال بيان صحفي: “تقوم السلطات الأوكرانية باستدعاء مواطنيها في الخارج.. على ما يبدو، أن “علف المدفع” لم يعد كافيا (مصطلح يستخدم لاعتبار الجنود مجرد مواد يتم إنفاقها في الحرب، حيث انتهى بهم الأمر كطعام للمدافع في فيتنام)، حسب تعبير البيان.
وأضافت السفارة: “فإنهم قد يحاولون البحث عن طيارين ومدفعيين متمرسين. ولكن أيضا الجنود ربما يصلحون أيضا لضمان حشود إضافية”.
وتابعت السفارة: “قد يحاولون استدعاء المواطنين المصريين الذين لديهم جواز سفر أوكراني. بالإضافة إلى ذلك، تهدد كييف بتقديم شكوى للغرب بشأن تلك الدول التي لا تريد مساعدتها. ونحن على يقين من أنهم في مصر لن يخضعوا لاستفزاز آخر لنظام زيلينسكي”
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