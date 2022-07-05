مقتل وإصابة 24 خلال إطلاق نار بمسيرة احتفالية في ولاية إلينوي الأمريكية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات أسفر حادث إطلاق نار عن سقوط 5 قتلى وإصابة قرابة 19 آخرين في إطلاق نار بمسيرة احتفالية بالولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت شرطة ولاية إلينوي الأمريكية، سقوط 5 قتلى وإصابة 19 خلال إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية في مدينة هيلاند بارك. ولم توضح الشرطة في ولاية إلينوي الأمريكية، حتى اللحظة، أي تفاصيل عن منفذ الهجوم ودوافعه. أخبار قد تهمك

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