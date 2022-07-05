جامعة الأمير سطام تعلن مواعيد القبول للعام الجامعي المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حددت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج تفاصيل الجدول الزمني لبوابتي قبول الطلاب والطالبات للعام الجامعي القادم في كليات الجامعة بمقرها الرئيس في مدينة السيح، وفي كليات فروع الجامعة في كل من الدلم وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر .

وأوضحت الجامعة، في بيان لها “أنه تم تحديد بدء التقديم للطلاب يوم الجمعة 23-12-1443هـ، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 28-12-1443هـ، وذلك من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد للطلاب : (اضغط هنا).

فيما سيكون بدء القبول للطالبات يوم الأحد 25-12-1443هـ، ويستمر التقديم حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الأحد الموافق 2-1-1444هـ، وذلك من خلال بوابة قبول الطالبات عبر الرابط : (اضغط هنا).