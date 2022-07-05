«الأرصاد»: عوالق ترابية تؤثر في مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.
وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار حالة العوالق الترابية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن تدنى في مدى الرؤية، وتشمل منطقة مكة المكرمة – أضم ـ العرضيات.
كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء.
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