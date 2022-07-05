شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يستعرض سياسة المملكة في دعم التعايش بين الأديان بسورينام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، مع ممثلي مجلس الأديان السورينامي، وذلك بمقر وزارة خارجية جمهورية سورينام في العاصمة باراماريبو.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع، سياسة المملكة الثابتة والراسخة في دعم التعايش السلمي من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مؤكداً أن المملكة تهدف لخدمة الدين ونشر ثقافة التسامح التي دعا إليها الإسلام والحوار بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة.

حضر الاجتماع، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.