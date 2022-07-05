شكرا لقرائتكم خبر عن خطتان أمنيتان لسلامة ضيوف الرحمن في«حج 43» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت قيادات قوات أمن الحج، جاهزيتها لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام 1443هـ، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة محفوفة بالأمن والأمان والراحة والاستقرار والسلامة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تضطلع بمسؤوليات تنظيمية وأمنية، لضمان راحة وأمن ضيوف الرحمن.

مسؤوليات ومهام

وبين قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، في مكة المكرمة، خلال المؤتمر الصحفي الأول، أمس، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، اعتمد خطتين أمنيتين، تضمنان «حفظ النظام»، وتنفيذ مهام ومسؤولية الأمن العام، وتتضمنان الاستعداد لمواجهة أي أعمال، تستهدف الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الممارسات المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتكثيف الحضور الأمني والميداني؛ لضمان سرعة الرصد، وسرعة الاستجابة للملاحظات الأمنية، واتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع الجريمة، ومكافحة النشل وأي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتطبيق مبدأ الوقاية والسلامة للحجاج، من خلال دقة التفويج في جميع المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، والعمل على توازن حركة المرور، وتكثيف التواجد الأمني في مراكز الضبط لمنع المخالفين والمتسللين وناقلي الحجاج المخالفين.

غرامات وعقوبات

وأضاف «البسامي»: آمل من الحجاج الالتزام بمواعيد التفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة والوداع لضمان سلامة الجميع، وهناك عقوبة مقررة لكل من يحاول الدخول لمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بدون تصريح، تتمثل في غرامة 10 آلاف ريال، إضافة إلى عقوبات لناقلي الحجاج غير النظاميين، لافتاً إلى أن القوات الأمنية باشرت وضع طوق أمني بمحيط المشاعر المقدسة.

وذكر «البسامي» أنه جرى ضبط 63 حملة وهمية على مستوى المملكة، وتم ضبط 288 مواطنا ومقيما مخالفا للأنظمة، و8 مواطنين ومقيمين من ناقلي الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى 2062 مخالفا لأنظمة الإقامة، كانوا يخططون لأداء شعيرة الحج بطرق غير نظامية، وتم إعادة 99.792 مقيما لعدم حصولهم على تصاريح دخول مكة المكرمة، وإعادة 69.663 مركبة مخالفة.

إدارة الحشود

وأشار قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد مقبول العمري، إلى مشاركة القوات الخاصة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي كافة المواقع التي ينتقل إليها الحجاج، لتوفير أمن الحجيج وسهولة انتقالهم لأداء مناسك الحج، مشيراً إلى أن القوات الخاصة تشارك في إدارة الحشود حول البقيع، إضافة إلى قوة خاصة ومساندة حول المسجد النبوي، وفي كل جنبات الحرم المكي الشريف بمشاركة القطاعات الأمنية، وتهدف لتسهيل تنقل الحجاج ووصولهم إلى الحرم المكي، إضافة إلى توفير الحماية، والمشاركة في الطوق الأمني للمشاعر المقدسة.

متطلبات السلامة

وبين قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج أن خطة الدفاع المدني تتضمن عددا من الجوانب، منها الجانب الوقائي والتوعوي، وتُعنى بتأمين جميع متطلبات السلامة واشتراطاتها في جميع مواقع وجود الحجاج بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، إضافة إلى المواقع الإنشائية، وتأمين وسائل السلامة فيها للوقاية من الحريق -لا قدر الله-، كما تم تأمين دوريات للأمن والسلامة للمحافظة على أمن وراحة الحجاج وأماكن وجودهم على مدار الساعة.

وأضاف إن المهام تشمل تمركز وحدات الدفاع المدني في جميع مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة والمسجد الحرام، مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة والآليات الحديثة، إضافة إلى تشكيل قوة تدخل سريع في حالات الطوارئ، مشيراً إلى أن هناك منظومة متكاملة بين المديرية العامة للدفاع المدني وجميع الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة بالحج لتنفيذ المهام المطلوبة منها في هذا المجال من خلال مركز تنسيق الطوارئ الذي يضم كل الجهات العاملة بالحج، إضافة إلى وجود قوة داعمة في الحرم المكي.

لجان موسمية

من جهته، أوضح قائد قوات الجوازات في الحج اللواء صالح بن سعد المربع، أنه جرى تشكيل لجان إدارية موسمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بمداخل مكة المكرمة وإصدار القرارات الإدارية «الفورية» بحق الناقلين المخالفين لنقلهم حجاجاً دون تصاريح حج ومخالفتهم بغرامات تصل إلى 50 ألف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، ومصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي والتشهير، والإبعاد في حال كان المخالف من غير المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات تشارك في منظومة الحج بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وفقا لاختصاصاتها، مع تقديم الدعم والمساندة للجهات الأمنية الأخرى، إضافة إلى تخصيص فرق ميدانية لزيارة المستشفيات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بهدف التعرف على هويات مجهولي الهوية من المتوفين والمنومين، وكذلك التعرف على هويات التائهين في مراكز إرشاد التائهين.

طلعات جوية

وقال قائد عام طيران الأمن برئاسة أمن الدولة اللواء ركن عبدالعزيز محمد الدريجان إن مهام طيران الأمن، تشمل مساندة فرق الدفاع المدني في عملية الإنقاذ والإطفاء وإخلاء المحتجزين في المناطق المتضررة ونقلهم للمناطق الآمنة والمستشفيات، وتسيير رحلات استطلاعية، لمتابعة ورصد الحالات الأمنية والحركة المرورية والتأكد من سلامة الطرق المؤدية للمشاعر، والتنسيق الدائم مع الأمن العام للقيام برحلات جوية استطلاعية أمنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومناطق الفرز، وتمرير المعلومات للجهات المعنية في حال رصد أي ملاحظة أمنية، مشيرا إلى أن الأمن نفذ 189 طلعة جوية، بعدد ساعات 261 ساعة طيران، ويستهدف 490 طلعة بمعدل طيران يتجاوز 600 ساعة خلال موسم الحج.

تكثيف التواجد بمراكز الضبط لمنع المتسللين

انتشار ميداني مكثف لسرعة الرصد والاستجابة