شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه كريم بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مليارا ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي

إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا

مبلغ 408 ملايين ريال دعما ماليا لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية

8مليارات ريال دعما ماليا إضافيا للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

انطلاقا من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بأبنائه من المواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله -، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسة سموه لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها، صدر أمر ملكي كريم بالموافقة على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، منها 10.4 مليارات ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توافرها.

تخصيص المبالغ

وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين التالي:

أولا: تخصيص مبلغ ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 1443/ 1444هـ، 2022.

ثانيا: إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقا.

ثالثا: تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال دعما ماليا إضافيا للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقا.

رابعا: تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

حرص القيادة

ويعكس صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على ما رفعه سمو ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالميا، استشعار القيادة -أيدها الله- وحرصها على حماية الأسر المستحقة وتخفيف آثار تلك الارتفاعات العالمية، كما أن حزمة الدعم التي خصصتها الحكومة لمواجهة ارتفاعات الأسعار العالمية تأتي بإشراف ومتابعة من سمو ولي العهد، في إطار حرص سموه على أن يوجه الدعم إلى مستحقيه بما يخفف من حدة تأثرهم بالموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.

دعم المستحقين

ويأتي تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن وإعادة فتح التقديم على البرنامج مجددا، رغبة في دعم بعض الفئات واستيعاب الشرائح الأخرى ممن تنطبق عليهم أهلية الاستحقاق، وجاءت قرارات الدعم التي اتخذتها الحكومة تجاه الأسر المستحقة في الضمان الاجتماعي وحساب المواطن، رغبة في دعم هذه الفئات كونها الأشد حاجة لهذا الدعم المباشر في ظل ما تشهده الأسعار العالمية من ارتفاعات، وسيتيح إعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن الفرصة أمام الأسر المستحقة إلى الاستفادة من مبالغ الدعم المباشرة، بما يسهم في تخفيف حدة تأثرهم بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.

عامل استقرار

وراعت قرارات الدعم الحكومي التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه ولي العهد، صغار مربي الماشية لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف، ويعكس تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية للتعامل مع ارتفاع الأسعار عالميا، استشراف القيادة لأبعاد الأزمة الحالية، ما يجعل من هذه الخطوة عامل استقرار في ظل الاحتمالات القائمة باستمرارية الأزمة على المستوى المنظور.

معاش إضافي

وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه سمو ولي العهد بتخصيص الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، امتدادا للاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الشريحة من المجتمع لإعانتها على مواجهة تداعيات الأسعار العالمية، ويعد الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين بناء على ما رفعه سمو ولي العهد، معاشا أساسيا إضافيا لما تحظى به الأسر الضمانية من معاشات شهرية بحيث يصرف لمرة واحدة، ويأتي الدعم المخصص لمستفيدي الضمان الاجتماعي ضمن حزمة من الدعوم الحكومية التي جاءت استجابة لارتفاع الأسعار العالمية وتقليل أثرها على الأسر المستحقة للدعم، الأمر الذي سوف يساعد المستحقين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، وإيمانا من القيادة ومسؤوليتها تجاه مواطنيها ومواطناتها من الأسر المستحقة، سوف يشمل الدعم جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في النظامين القديم والمطور ممن أعلنت أهليتهم منذ يونيو الجاري.

حساب المواطن

وتأتي موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما رفعه سمو ولي العهد بتخصيص دعم إضافي للمسجلين في حساب المواطن امتدادا للاهتمام الذي توليه الدولة للأسر الأشد حاجة للدعم، لإعانتها على مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، وتهدف موافقة المقام الكريم على إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن، إلى توسيع دائرة المستحقين من الدعم المخصص ممن تنطبق عليهم شروط أهلية الاستحقاق، كما أثبت برنامج حساب المواطن كفاءة عالية، كونه أداة من الأدوات المثالية لتوجيه الدعم للمستحقين، إذ تأتي الاستعانة به لمواجهة تداعيات الأسعار العالمية حاليا بعد نجاحه المتحقق منذ إقراره في تخفيف حدة تأثر الأسر لبعض الإصلاحات الاقتصادية، وتعتمد آلية توجيه مبلغ الدعم الإضافي في برنامج حساب المواطن على معايير حجم ودخل الأسر، وذلك من مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية في توجيه الدعم الأعلى للأسر الأكثر احتياجا، مع فتح مجال لإضافة مستفيدين جدد بعد إعادة فتح باب التسجيل من جديد.