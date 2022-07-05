شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه سام.. تسليم كسوة الكعبة المشرفة 10 ذو الحجة واستبدالها غرة محرم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس بصدور توجيه سام بأن يكون تسليم كسوة الكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام في يوم عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من شهر ذي الحجة للعام 1443هـ، وأن يكون موعد استبدالها غرة محرم من العام 1444هـ.

وأكد أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سباقة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، وقد أولت الكعبة المشرفة جل اهتمامها من خلال العناية بها وصيانة كسوتها وإحلال كسوة جديدة لها كل عام، لما لها من قدسية عظيمة لدى عموم المسلمين.

وقال: «شرف الله -عز وجل- هذه البلاد المباركة بالعناية ببيته الحرام والقيام بشؤونه ووفادة قاصديه». سائلا الله أن يكلل الجهود بالتوفيق والنجاح، تحقيقا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة رعاها الله.