شكرا لقرائتكم خبر عن كشط وإعادة سفلتة 563 ألف م2 طرقا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ، التابعة لأمانة محافظة حفر الباطن، خلال الربع الثاني من العام الجاري، أعمال كشط وإعادة سفلتة 563 ألف م2، شملت طرقًا رئيسية وفرعية ممثلة في طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع طريق أبو بكر الصديق إلى تقاطع طريق التحلية، وطريق الملك خالد من تقاطع طريق الأمير نايف إلى طريق الصمان، وطريق الملك عبدالعزيز من تقاطع طريق أبو بكر الصديق إلى تقاطع طريق الملك فهد، وطريق الإمام الكسائي بحي أبو موسى الأشعري، وطريق حذيفة بن اليمان، وطريق صلاح الدين الأيوبي، و160,400م2 من أعمال إنشاء الطرق شملت طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأمير سلطان، وطريق عمر بن الخطاب، وطريق مكة المكرمة، وطريق هارون الرشيد، وطريق الملك عبدالله؛ بالإضافة لـ 55 ألف م2 من أعمال السفلتة في شوارع متفرقة بحي الفيحاء، بالإضافة إلى الأعمال الترابية في حي قرطبة واليرموك تمهيداً لسفلتتها.

وأكدت الأمانة استمرارية العمل على تطوير البنية التحتية ومواصلة تنفيذ أعمال مشاريع السفلتة في الشوارع والطرق وفق خطط وكالة المشاريع استكمالاً لأعمال التنفيذ، إضافةً لتكثيف جهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة بالمحافظة، وذلك ضمن برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.